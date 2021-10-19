Морпехи Каспийской флотилии промчались через «зараженную» территорию на БТР-82А

Морские пехотинцы Каспийской флотилии во время учений преодолели условно зараженную территорию на БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие совершили марш пешком и на бронетранспортерах. Во время РХБ разведки они выявили отравляющие вещества и приняли решение пройти опасный район с использованием средств защиты.

В тренировках приняли участие более 500 человек, задействовано порядка 15 бронетранспортеров БТР-82А.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.