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Медики ЮВО приняли на лечение более тысячи жителей Абхазии

Ян Брацкий
03:30 19.10.2021
В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек, полный курс лечения от коронавируса прошли 286 человек, которые уже выписаны из госпиталя.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более тысячи жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В данный момент на лечении в стационаре находится 95 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Необходимый курс лечения прошли 286 человек, которые уже выписаны из госпиталя. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут. Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 2,5 тысяч ПЦР-тестов, порядка тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование - переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

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