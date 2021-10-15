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Медики ЮВО приняли более тысячи пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме

Кира Тило
03:02 15.10.2021
Медики ЮВО приняли на лечение и консультацию более одной тысячи пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские специалисты ЮВО в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более одной тысячи жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В данный момент на лечении в стационаре находится 97 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Из госпиталя уже выписали 258 человек - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

© Минобороны РФ

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование - анализ делается в течение сорока минут. Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в городе Сухум, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.

© Минобороны РФ

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более четырех тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше двух с половиной тысяч ПЦР-тестов, порядка одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование - переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

© Минобороны РФ

Также полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

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