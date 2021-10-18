Положил на землю и заломал руки: обезвредивший дебошира сержант из Новосибирска раскрыл детали ЧП

В Новосибирске обсуждают геройский поступок военнослужащего, который обезвредил дебошира в супермаркете. Как все было, заместитель командира взвода учебного центра подготовки младших специалистов НВВКУ Эмиль Касымов рассказал телеканалу «Звезда».

«Я находился внутри магазина, услышал мат, ругательства в сторону продавца. Он угрожал ей расправой. На замечания он не реагировал никак. Он дебоширил, громил все вокруг. Другие посетители испугались. Я решил его обезвредить: положил его на землю, заломав ему руки назад. Потом вытащил его на улицу и удерживал до прибытия сотрудников полиции», - поделился военнослужащий.

Он рассказал, что полицейских ждал на улице около получаса.

Инцидент произошел накануне. Сообщалось, что вооруженный мужчина хотел ограбить магазин. Командованием военного округа принято решение о награждении Эмиля Касымова.