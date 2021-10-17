В Новосибирске военнослужащий обезвредил вооруженного грабителя супермаркета
Командование военного округа представило министру обороны РФ предложения о награждении Эмиля Касымова за совершенные им самоотверженные действия.
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В Новосибирске военнослужащий обезвредил вооруженного ножом грабителя супермаркета. Сержант контрактной службы Эмиль Касымов удерживал преступника до прибытия полиции.
Касымов является заместителем командира взвода - командиром отделения учебного центра подготовки младших специалистов Новосибирского высшего военного командного училища. Находясь на обеде, он зашел в магазин и увидел, как мужчина, угрожая ножом продавцу, попытался его ограбить.
Не раздумывая, Касымов обезоружил нападавшего. Командованием военного округа принято решение о награждении Эмиля, соответствующие предложения представлены министру обороны Российской Федерации.