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Счетная палата раскрыла размер пособия по уходу за ребенком в следующем году

Иван Линдеманн
07:22 18.10.2021
Сумму увеличат на 5,8%. Из бюджета России на эти цели будет выделено 169,5 миллиарда рублей.
Счетная палата раскрыла размер пособия по уходу за ребенком в следующем году
© Фото: Polina Tankilevitch, Pexels
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С 1 февраля 2022 года в России проиндексируют пособие по уходу за первым ребенком. Сумму увеличат на 5,8%, следует из документа Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

В текущем году минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей. В следующем будет 7 493 рубля и 31 282 рублей соответственно. Из бюджета России на эти цели будет выделено 169,5 миллиарда рублей.

Кроме этого, с 1 февраля следующего года будет увеличена и единовременная выплата при рождении ребенка. Она составит 19 981 рубль.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в РФ в 2022 году предлагают увеличить до 12 792 рублей.

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