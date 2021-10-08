Размер максимального пособия по безработице в РФ вырастет до 12 792 рублей

Максимальный размер пособия по безработице в РФ в 2022 году предлагают увеличить до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления российского кабинета министров представлен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, - 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», - приводит ТАСС сообщение Министерства труда РФ.

В ведомстве добавили, что условия предоставления пособия должны остаться теми же, что и были: сразу после регистрации в качестве безработного в течение первых трех месяцев гражданин будет получать 75% заработка, однако не более 12 792 рублей, а в течение следующих трех месяцев - 60% заработка, однако не более 5 000 рублей. При этом минимальная величина пособия по безработице останется на уровне текущего года.

В министерстве напомнили, что, согласно закону, максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно, отметили в ведомстве, призвано заместить заработок на период поиска работы. В то же время минимальное пособие назначается тем лицам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо лишились работы «за виновные действия».