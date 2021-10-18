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Буйство непогоды: около десяти тысяч человек остались без света на Сахалине

Виктория Ивашечкина
05:48 18.10.2021
По словам местных властей, наиболее сложная ситуация остается в Александровск-Сахалинском.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Mary Den, YouTube
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Около десяти тысяч человек на Сахалине остались без электричества после сильнейшего циклона. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своих соцсетях

По его словам, к утру понедельника,18 октября, без света остаются в основном жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов.

«Вчера была сложная ситуация также в Охинском районе, но там электроснабжение уже практически полностью восстановлено», - уточнил губернатор.

По его словам, полностью обесточенным был Ногликский район. На данный момент электроснабжение там восстановлено. В ближайшее время электричество появится в домах жителей села Вал и нескольких улиц ПГТ Ноглик.

«Самая сложная ситуация остается в Александровск-Сахалинском, здесь ожидаем восстановление в полном объеме в 18-20 часов вечера», - также подчеркнул губернатор.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о мощном циклоне на востоке страны, который станет причиной опасной погоды в ближайшие дни.

Так, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах ожидается ураган и сильные осадки.

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