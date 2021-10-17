В ближайшие дни ряд регионов РФ столкнется с опасной погодой

В Охотском и Беринговом морях прогнозируются «трехэтажные волны», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также он предупредил о мощном циклоне на востоке страны, который станет причиной опасной погоды в ближайшие дни. Так, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах ожидается ураган и сильные осадки.

«Очень сложная метеорологическая ситуация на востоке страны - там мощнейший циклон в Охотском море. Он приводит к тому, что сильные волны до 10 метров и на Охотском море непосредственно, и к западу от него прогнозируются. Кроме того, ветер до 28 м/с, на Беринговом море - до 32 м/с порывы ветра. Десять метров - это высота трехэтажного дома, представляете, как корабли поднимаются, а затем опускаются. Если говорить о погодных условиях на континенте, то именно в этих районах и наиболее сложная обстановка», - сказал Вильфанд.

Синоптик объяснил, что на востоке Хабаровского края будут очень сильные осадки в виде мокрого снега и ураганный ветер до 35 м/с. В Приморском крае - порывы ветра до 22 м/с, на Сахалине - отложения мокрого снега на проводах, метель и ветер до 38 м/с.

Также Вильфанд рассказал о погоде в Южном федеральном округе. По словам синоптика, там будет дождь и ветер до 20 м/с, а в горах ожидается мокрый снег.

«На юге европейской части России по-прежнему будет не очень комфортно. Там в Южном федеральном округе в воскресенье и понедельник будет сильный дождь, ветер до 20 м/с, во всех северокавказских республиках прогнозируется также сильный дождь, а в горах - даже мокрый снег», - цитирует синоптика ТАСС.

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