Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах сообщать о том, что у них или у связанных с ними организаций, есть статус иноагента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, обязаны информировать о статусе иноагента, маркировать свои агитматериалы, а также указывать статус в бюллетенях.

Согласно закону, физлица из списка СМИ, признанных иноагентами, инвесторы избирательных фондов, те, кто жертвует деньги в избирательные фонды также обязаны сообщать о своем статусе.

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций и физических лиц, признанных иностранными агентами. Санкции за упоминание НКО, физлиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки и распространение их материалов коснутся только материалов в СМИ, их публикаций в Сети.