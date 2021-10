В стране и мире Вице-премьер Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на турнире The International Ян Брацкий Team Spirit впервые принимала участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире. © Фото: team__spirit, Instagram Читайте нас на: Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира The International по игре Dota 2. По его словам, победа россиян в столь масштабном турнире привлекает внимание общества к видам спорта, объединяющим непосредственно спорт и цифровые технологии. «Наши поздравления команде Team Spirit - новому мировому лидеру в киберспорте. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона болельщиков, уверенно обыграли соперника из Китая», - приводит ТАСС слова Чернышенко. Интерес к киберспорту растет во всем мире, в том числе среди потенциальных спонсоров, добавил он. Это подтверждает и размер выигрыша - 40 миллионов долларов. Россия не является исключением, отметил Чернышенко. По его словам, Москва готова в 2023 году принять лучших игроков киберспорта и других цифровых спортивных дисциплин в проекте «Futurous - Игры будущего». Финал по игре в Dota 2 состоялся 17 октября. Команда в составе Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (TORONTOTOKYO), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла соперников из Китая со счетом 3:2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика