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Вице-премьер Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на турнире The International

Ян Брацкий
03:21 18.10.2021
Team Spirit впервые принимала участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире.
Вице-премьер Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на турнире The International
© Фото: team__spirit, Instagram
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира The International по игре Dota 2. По его словам, победа россиян в столь масштабном турнире привлекает внимание общества к видам спорта, объединяющим непосредственно спорт и цифровые технологии.

«Наши поздравления команде Team Spirit - новому мировому лидеру в киберспорте. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона болельщиков, уверенно обыграли соперника из Китая», - приводит ТАСС слова Чернышенко.

Интерес к киберспорту растет во всем мире, в том числе среди потенциальных спонсоров, добавил он. Это подтверждает и размер выигрыша - 40 миллионов долларов. Россия не является исключением, отметил Чернышенко. По его словам, Москва готова в 2023 году принять лучших игроков киберспорта и других цифровых спортивных дисциплин в проекте «Futurous - Игры будущего».

Финал по игре в Dota 2 состоялся 17 октября. Команда в составе Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (TORONTOTOKYO), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла соперников из Китая со счетом 3:2.

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