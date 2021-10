В стране и мире Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина С Виктория Ивашечкина По словам специалиста, витамин обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз. По словам специалиста, для поддержания иммунитета необходим данный витамин. Диетолог подчеркнула, что он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний. «Суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты», - отметила иммунолог в интервью для радио Sputnik. По ее словам, для здорового питания и профилактики заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки. Врач подчеркнула, что люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C. При этом, как отметила Залетова, это не касается ситуаций, когда организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз. Диетолог подчеркнула, что такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам. Оптимальную дозу данного витамина поможет определить врач, подчеркнула Залетова. Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о некоторых продуктах, которые позволят укрепить иммунитет в сырую осеннюю погоду. По словам специалиста, россиянам сейчас следует обратить внимание на мед: он не только вкусный, но еще и обладает множеством полезных для организма свойств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика