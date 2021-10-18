Офтальмолог рассказала о способности COVID-19 размножаться в глазах

Коронавирус способен инфицировать клетки сетчатки и размножаться в них. К таким выводам пришла группа международных ученых. В беседе со «Звездой» врач-офтальмолог Татьяна Шилова оценила важность полученной информации отметив, что ранее врачи считали COVID-19 исключительно респираторной инфекцией, не принимая в расчет высокий риск инфицирования человека через органы зрения.

«Могло ухудшиться зрение, связанное с прогрессированием катаракты, появлением сосудистой катастрофы на глазном дне. Мы считали эти симптомы вторичными. Коронавирус инфицирует клетки сетчатки. Это новая информация, которая расширяет границы познания», - отметила Шилова.

Со слов врача-офтальмолога, никакого специфического лечения при этом не требуется. Достаточно стандартной терапии.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал об опасном симптоме у переболевших коронавирусной инфекцией - пятен перед глазами, которые могут образоваться в результате тромбозов сосудов сетчатки. При этом, по словам Тимакова, при появлении подобного симптома зрение не падает, но все же необходимо срочно обратиться к окулисту.