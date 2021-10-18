Зеленский объяснил, почему не просит о членстве Украины в ЕС
Украинские власти не просят немедленного членства в Европейском союзе, поскольку в Киеве знают ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ», - сказал он в понедельник в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС.
По мнению Зеленского, количество стран-членов ЕС, которые поддерживают европейские перспективы Украины на двустороннем уровне, вскоре увеличится.
«Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас», - рассказал украинский президент.
Для принятия Украины в Европейский союз, необходимо одобрение всех входящих в него 27 стран. Владимир Зеленский признал, что с некоторыми из них придется долго и упорно работать ради этого. Ранее президент Украины признался, что членство страны в Евросоюзе является его главной мечтой.