В стране и мире Зеленский объяснил, почему не просит о членстве Украины в ЕС Ян Брацкий По словам президента Украины, количество стран, поддерживающих европейские устремления Киева, постепенно увеличивается. © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress Читайте нас на: Украинские власти не просят немедленного членства в Европейском союзе, поскольку в Киеве знают ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ», - сказал он в понедельник в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС. По мнению Зеленского, количество стран-членов ЕС, которые поддерживают европейские перспективы Украины на двустороннем уровне, вскоре увеличится. «Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас», - рассказал украинский президент. Для принятия Украины в Европейский союз, необходимо одобрение всех входящих в него 27 стран. Владимир Зеленский признал, что с некоторыми из них придется долго и упорно работать ради этого. Ранее президент Украины признался, что членство страны в Евросоюзе является его главной мечтой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика