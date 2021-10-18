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Зеленский объяснил, почему не просит о членстве Украины в ЕС

Ян Брацкий
23:30 18.10.2021
По словам президента Украины, количество стран, поддерживающих европейские устремления Киева, постепенно увеличивается.
Зеленский объяснил, почему не просит о членстве Украины в ЕС
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Украинские власти не просят немедленного членства в Европейском союзе, поскольку в Киеве знают ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ», - сказал он в понедельник в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в ЕС.

По мнению Зеленского, количество стран-членов ЕС, которые поддерживают европейские перспективы Украины на двустороннем уровне, вскоре увеличится.

«Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас», - рассказал украинский президент.

Для принятия Украины в Европейский союз, необходимо одобрение всех входящих в него 27 стран. Владимир Зеленский признал, что с некоторыми из них придется долго и упорно работать ради этого. Ранее президент Украины признался, что членство страны в Евросоюзе является его главной мечтой.

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