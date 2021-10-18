США отказались участвовать во встрече «московского формата» по Афганистану

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отказались участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. При этом американская сторона признает конструктивность данных переговоров и оставляет возможность для своей вовлеченности.

«"Тройка плюс" - конструктивный, эффективный форум. Мы ждем работы в рамках этого форума, но мы не в той позиции, чтобы участвовать на этой неделе», - рассказал Прайс на брифинге, передает РИА Новости.

По его словам, для Штатов «логистически трудно принимать участие на этой неделе», но подтвердил, что США поддерживают этот процесс.

Несколькими днями ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что встреча государств расширенной «тройки» по Афганистану состоится в Москве перед заседанием московского формата. Оно намечено на 20 октября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Госдеп Соединенных Штатов Америки анонсировал план по возобновлению эвакуационных рейсов из Афганистана до конца года.

Так, рейсы хотят возобновить для помощи американцам и определенным заявителям на визу покинуть Афганистан.