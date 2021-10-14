СМИ: США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки анонсировал план по возобновлению эвакуационных рейсов из Афганистана до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника, на которого ссылаются в публикации, рейсы хотят возобновить для помощи американцам и определенным заявителям на визу покинуть Афганистан. Кроме того, сообщает источник, точная дата восстановления авиарейсов будет известна позднее, так как Госдепартамент США на данный момент работает над договоренностями с граничащими государствами.

Ранее госдеп анонсировал еще один раунд переговоров между Россией и США по работе посольств. В ведомстве также упомянули и о необходимости достижения равенства в вопросе укомплектованности посольств персоналом и выдачи виз.