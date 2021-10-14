Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года

Елизавета Потейчук
15:51 14.10.2021
По данным СМИ, точная дата возобновления эвакуационных рейсов пока неизвестна. Госдеп США договаривается с соседствующими странами.
СМИ: США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца года
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки анонсировал план по возобновлению эвакуационных рейсов из Афганистана до конца года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника, на которого ссылаются в публикации, рейсы хотят возобновить для помощи американцам и определенным заявителям на визу покинуть Афганистан. Кроме того, сообщает источник, точная дата восстановления авиарейсов будет известна позднее, так как Госдепартамент США на данный момент работает над договоренностями с граничащими государствами.

Ранее госдеп анонсировал еще один раунд переговоров между Россией и США по работе посольств. В ведомстве также упомянули и о необходимости достижения равенства в вопросе укомплектованности посольств персоналом и выдачи виз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:22 В стране и мире
Подозреваемой в оккультном убийстве оказалась трехкратная чемпионка РФ по ачери-биатлону
14:56 В стране и мире
Видео
Газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Ижевске
13:52 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
12:46 В стране и мире
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой России
11:22 В стране и мире
Видео
Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской
Популярное
Видео
Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты
Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море
СМИ: мужчина убил выстрелами из лука нескольких человек в Норвегии
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Видео
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
Видео
СК по Дагестану заявил о начале проверки использования рабского труда туристов из Москвы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.