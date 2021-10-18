В Италии обнаружили произведения искусства каменного века

В пещере Романелли в Италии нашли произведения искусства, которые были созданы в каменном веке.

По словам ученых, представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тысяч лет назад, передает Daily Mail.

Исследователи напомнили, что впервые ученые обнаружили в данной пещере наскальные рисунки в 1905 году. Но значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году.

Среди новых находок есть геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по «лунному молоку». Это мягкий белый материал, который накапливается в известняковых пещерах. Также ученые обнаружили рисунок птицы.

Благодаря уникальным изображениям можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Исследователи установили, что они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали.

По словам исследователей, данные артефакты имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.

Ученые отметили, что эта пещерная находка подтверждает существование визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита.

Кроме того, по мнению исследователей, есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.

Ранее сообщалось, что рижские археологи обнаружили уникальную находку на пляже Даугавгривы. Ученые нашли деревянный корабль, который, очевидно, потерпел крушение у берегов Латвии около 150-200 лет назад.