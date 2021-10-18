Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Италии обнаружили произведения искусства каменного века

Виктория Ивашечкина
02:28 18.10.2021
Среди находок есть геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по «лунному молоку».
В Италии обнаружили произведения искусства каменного века
© Фото: Li Yibo ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

В пещере Романелли в Италии нашли произведения искусства, которые были созданы в каменном веке.

По словам ученых, представители Homo sapiens обитали там примерно от 14 до 11 тысяч лет назад, передает Daily Mail

Исследователи напомнили, что впервые ученые обнаружили в данной пещере наскальные рисунки в 1905 году. Но значимые открытия были сделаны только в наши дни. Подробное изучение Романелли началось в 2016 году.

Среди новых находок есть геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по «лунному молоку». Это мягкий белый материал, который накапливается в известняковых пещерах. Также ученые обнаружили рисунок птицы.

Благодаря уникальным изображениям можно оценить уровень мастерства доисторических художников. Исследователи установили, что они использовали разные инструменты, в зависимости от того, на какой поверхности рисовали.

По словам исследователей, данные артефакты имеют много общего с наскальными рисунками из Италии, Франции, Испании и Азербайджана.

Ученые отметили, что эта пещерная находка подтверждает существование визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита.

Кроме того, по мнению исследователей, есть некоторые признаки того, что это наследие может простираться до Северной Африки и Кавказа.

Ранее сообщалось, что рижские археологи обнаружили уникальную находку на пляже Даугавгривы. Ученые нашли деревянный корабль, который, очевидно, потерпел крушение у берегов Латвии около 150-200 лет назад.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:55 В стране и мире
Мишустин проведет Консультативный совет по иностранным инвестициям в РФ
22:53 В стране и мире
Посольство РФ прокомментировало неподтвержденные версии гибели россиян в Албании
21:26 В стране и мире
Видео
Пересильд рассказала о самом ярком моменте возвращения на Землю
19:39 В стране и мире
Видео
Первый в истории космический киноэкипаж приземлился в Москве
20:03 В стране и мире
В МИД ЛНР прокомментировали сообщения о завершении миссии ОБСЕ
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.