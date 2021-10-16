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В Риге на пляже обнаружили 200-летние останки таинственного древнего корабля

Валентина Пескова
16:55 16.10.2021
Деревянный остов древнего судна лежит на пляже Даугавгривы, однако археологи пока передумали извлекать его на поверхность.
В Риге на пляже обнаружили 200-летние останки таинственного древнего корабля
© Фото: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Facebook
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Рижские археологи обнаружили уникальную находку на пляже Даугавгривы. Под не очень глубоким слоем песка там находится древний деревянный корабль, который, очевидно, потерпел крушение у берегов Латвии около 150-200 лет назад, пишет Daily Star.

Когда специалисты получили сообщение о возможном историческом открытии, они сразу же начали работы. Однако вскоре столкнулись с неожиданными обстоятельствами. Корабль оказался настолько большим, что археологам пришлось остановить раскопки, успев освободив от песка только 12-метровый дубовый остов судна.

Корабль обит полосами меди, в которых сохранились такие же медные гвозди и по всему своему виду напоминает торговые суда, которые были широко распространены в XIX веке, наподобие знаменитого чайного клипера «Катти Сарк» (Cutty Sark).

Как добавили в Sputnik Латвия, находка, о которой археологов первым проинформировало Управление Рижского свободного порта, поставила специалистов в тупик, так в Риге нет ни одного музея Морского флота, где бы ее можно было выставить в случае, если судно хорошо сохранилось и просто скрыто под морским песком.

В связи с возникшими сложностями, корабль было решено временно опять закопать, законсервировав для сохранности. Археологи между тем намерены с помощью мощного сканера изучить берег, чтобы установить точные размеры корабля. Иначе для него придется создавать отдельный музей в натуральную величину, которые довольно распространены в странах Балтики. Один из таких - музей военного корабля «Васа» - находится в Стокгольме.

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