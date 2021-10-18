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Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Пауэлла

Майя Мусиенко
22:33 18.10.2021
В официальном комментарии внешнеполитического ведомства говорится, что экс-госсекретарь был патриотом своей страны.
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Пауэлла
© Фото: Danita Delimont Stock Photograph globallookpress
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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умел слышать и слушать другую сторону, был истинным патриотом и профессионалом. Такое заявление в официальном комментарии, распространенном в понедельник, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи со смертью политика.

«Ушедший из жизни видный государственный деятель США, военный и политик, занимавший руководящие посты в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, Колин Пауэлл запомнится как патриот своей страны, защищавший ее интересы так, как он считал правильным», – говорится в комментарии МИД РФ. 

По словам дипломата, бывший госсекретарь США вошел в историю страны, прежде всего, как талантливый профессионал, который поднялся из низов и достиг высоких военных и политических должностей.

Бывший глава Госдепа США Колин Пауэлл скончался от последствий заболевания, вызываемого COVID-19 на 85-м году жизни. В период с 2001 по 2005 год он занимал пост госсекретаря в администрации президента США Джорджа Буша младшего. В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Америки, а до этого работал помощником по национальной безопасности президента Рональда Рейгана.  

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