Глава Пентагона посетит Украину и Грузию

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить Украину, Бельгию, Румынию и Грузию в рамках своего европейского турне. Точные даты поездки министра обороны США ведомство не раскрывает.

В Киеве Остин планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном, а в Грузии заокеанский гость переговорит с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе своего визита на Украину и в Грузию, Остин напомнит, что двери в НАТО для Киева и Тбилиси открыты, а от них требуется лишь «сделать изменения», необходимые для полноправного вступления в альянс.

Ранее в министерстве иностранных дел России призвали руководство Североатлантического альянса (НАТО) заняться решением реальных проблем, а не политикой сдерживания Российской Федерации. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя решение альянса сократить под надуманным предлогом представительство российской миссии.