Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина с Зеленским

Елизавета Потейчук
15:49 17.10.2021
По словам представителя Кремля, из-за невыполнения Украиной минских соглашений у встречи Путина с Зеленским нет особых перспектив.
Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина с Зеленским
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия властей Украины препятствуют встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, перспективы для переговоров лидеров стран отсутствуют из-за невыполнения Киевом минских соглашений.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», - рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля напомнил о законопроекте кабмина Украины «О государственной политике переходного периода», который может ознаменовать выход государства из минских договоренностей. При этом Песков отметил, что с Зеленским в целом «очень сложно говорить». Также пресс-секретарь президента РФ оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате».

«Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», - уточнил Песков.

Ранее стало известно, что ситуацию на Украине в офисе Зеленского считают «анекдотичной». Арестович сказал, что подобная ситуация наблюдается с первого дня избрания нынешнего главы государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:39 В стране и мире
Видео
Пострадавшая ассистентка из цирка в Орле рассказала о самочувствии после нападении медведя
13:59 В стране и мире
В посольстве РФ отреагировали на гибель четырех россиян в Албании
11:34 В стране и мире
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
10:05 ОПК
Видео
Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео
09:29 В стране и мире
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.