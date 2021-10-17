Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия властей Украины препятствуют встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, перспективы для переговоров лидеров стран отсутствуют из-за невыполнения Киевом минских соглашений.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», - рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля напомнил о законопроекте кабмина Украины «О государственной политике переходного периода», который может ознаменовать выход государства из минских договоренностей. При этом Песков отметил, что с Зеленским в целом «очень сложно говорить». Также пресс-секретарь президента РФ оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате».

«Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», - уточнил Песков.

Ранее стало известно, что ситуацию на Украине в офисе Зеленского считают «анекдотичной». Арестович сказал, что подобная ситуация наблюдается с первого дня избрания нынешнего главы государства.