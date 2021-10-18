В стране и мире В НАТО отреагировали на приостановку работы миссий России и альянса Майя Мусиенко Решение временно прекратить работу, было принято в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов при НАТО. © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallokpress Читайте нас на: НАТО сожалеет о решении РФ приостановить работу миссий альянса и России. Об этом в понедельник заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску. «Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах», – рассказала она РИА Новостям. Ранее этим днем министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов при НАТО. Помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве, было принято решение о прекращении работы ее информбюро. Отмечалось, что российское постпредство при НАТО также приостановит работу с 1 ноября. Теперь для контактов с РФ организации необходимо обращаться к российскому послу в Бельгии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика