В НАТО отреагировали на приостановку работы миссий России и альянса
НАТО сожалеет о решении РФ приостановить работу миссий альянса и России. Об этом в понедельник заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.
«Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах», – рассказала она РИА Новостям.
Ранее этим днем министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов при НАТО. Помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве, было принято решение о прекращении работы ее информбюро. Отмечалось, что российское постпредство при НАТО также приостановит работу с 1 ноября. Теперь для контактов с РФ организации необходимо обращаться к российскому послу в Бельгии.