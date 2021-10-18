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В чешском Сенате заявили, что Земан не может исполнять обязанности президента

Роман Захаров
20:06 18.10.2021
Верхняя палата парламента Чехии намерена инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана.
В чешском Сенате заявили, что Земан не может исполнять обязанности президента
© Фото: Ondrej Deml, globallookpress
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Госпитализированный президент Чехии Милош Земан не может исполнять своих обязанностей. Такое заявление сделал спикер чешского Сената Милош Выстрчил.

При этом он подчеркнул, что верхняя палата парламента Чехии должна инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. Также, по мнению Выстрчила, есть лишь небольшая вероятность того, что глава государства сможет вернуться к работе в скором будущем.

«Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции», - приводит слова Выстрчила газета «Млада фронта Днес».

По информации издания, руководство Сената 19 октября проведет встречу с председателями парламентских партий, где обсудят процесс передачи полномочий Земана.

Шестьдесят шестая статья конституции Чехии предусматривает возможность отстранения президента от должности в случае одобрения большинством голосов Палаты депутатов и Сената.

В настоящий момент Милош Земан находится в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В лечебное учреждение глава государства был доставлен 10 октября.

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