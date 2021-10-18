СМИ: Израиль откроет въезд для привитых «Спутником V» туристов

Пилотный проект, который разрешит туристам, вакцинированным российским препаратом «Спутник V», прилетать в Израиль, представят на утверждение премьер-министра в среду. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах. Отмечается, что вероятность принятия положительного решения по проекту составляет 99,9%.

«С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. "Спутник V" туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных "Спутником V")», – сказал источник агенства.

По его словам, по прибытии в Израиль туристам будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест, получение результата которого занимает не более 48 часов. Все это время прилетевшие будут находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами. Ими стали Дания, Джибути, ЮАР, Новая Зеландия и Перу. Также была расширена география полетов в Испанию и Индию.