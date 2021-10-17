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Мишустин проведет Консультативный совет по иностранным инвестициям в РФ

Ян Брацкий
23:55 17.10.2021
В заседании также примут участие министры промышленности и торговли, сельского хозяйства и здравоохранения.
Мишустин проведет Консультативный совет по иностранным инвестициям в РФ
© Фото: Russian Government via Globallookpress.com
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Очередное, 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, состоится под председательством главы кабинета министров Михаила Мишустина. Мероприятие запланировано на 18 октября, сообщает правительственная пресс-служба.

«Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России», - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что в заседании также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министры промышленности и торговли Денис Мантуров, здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, и другие.

При необходимости, к работе в консультативном совете по ключевым направлениям деятельности могут привлекаться независимые эксперты, говорится в материале. Сейчас в состав совета входят руководители 53 крупнейших международных компаний.

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