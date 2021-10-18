Проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных внесут в ГД РФ

Правительство РФ поддержало идею Московской областной думы штрафовать за неправильное содержание домашних животных. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр регионального парламента.

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных - законопроект поддержан», - отметили в пресс-службе.

По словам авторов проекта, на данный момент подобные правила предусмотрены законодательством, но ответственность за эти нарушения отсутствует. Поэтому фактическое применение норм невозможно, отмечают в Мособлдуме.

По информации пресс-центра, за несоблюдение требований предлагается установить штрафы в размере от 500 до 1 500 рублей, за повторное нарушение - от 1 500 до 3 000 рублей.

После доработки профильным комитетом Мособлдумы законопроект будет направлен в Госдуму РФ.