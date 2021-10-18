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Мясников назвал самый опасный безалкогольный напиток

Анна Назайкина
17:00 18.10.2021
Употребление газировки может грозить диабетом, ожирением, остеопорозом, болезнями сердца и даже онкологией, заявил медик.
Мясников назвал самый опасный безалкогольный напиток
© Фото: David Fedulov, Unsplash
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предостерег от употребления сладких газированных напитков.

Как заявил медик, наиболее вредной является именно газировка. При этом, отметил врач, несмотря на столь сильную опасность для здоровья, на сегодняшний день данный напиток продается везде и пользуется большой популярностью.

«Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца», - сказал врач.

Ранее Мясников заявлял, что употребление красного вина в умеренных количествах дает возможность смягчить синдром «ковидного хвоста», так как в данном напитке содержится очень мощный антиоксидант.

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