Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока по миллиону рублей на третьего ребенка

Российский президент Владимир Путин дал распоряжение правительству страны рассмотреть вопрос о выплате одного миллиона рублей жителям Дальнего Востока в случае рождения третьего и последующих детей. При этом направлять средства планируется на приобретение или строительство жилья на территории региона. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений российского лидера.

Ответственность за выполнение распоряжения лежит на председателе правительства Михаиле Мишустине. Доклад о возможности реализации выплат глава государства ждет до 1 ноября.

Также кабмину предстоит рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских организаций, которые располагаются на территории региона.