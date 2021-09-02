Путину на полях ВЭФ представили результаты развития Дальнего Востока

Итоги работы по развитию Дальнего Востока президенту РФ Владимиру Путину представили на полях ВЭФ во Владивостоке в формате специальной интерактивной презентации. В режиме видеоконференции при участии главы государства запустили сразу пять предприятий в сферах сельского хозяйства и автомобилестроения. Как отметил президент РФ, новые инвестиционные проекты, безусловно, пойдут на пользу развитию региона.

В этом году Восточный экономический форум проходит в смешанном формате: часть гостей посетит его онлайн. Форум принимает гостей после прошлогодней паузы в связи с COVID-19. В стенах ДВФУ развернута огромная выставка, Минтранс рассказывает о появившихся новых маршрутах, а у экспозиции Роспотребнадзора появился кабинет, где посетители могут привиться от гриппа.

Глава ведомства Анна Попова дала старт прививочной кампании от сезонной инфекции по всей России и рассказала, как совместить прививку от гриппа с вакциной от коронавируса. Панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы идут на территории форума беспрерывно.

Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире стали главной темой форума. Бизнесмены, политики и работники государственных ведомств обсуждают проекты, направленные на создание комфортных условий для жизни людей.

Несмотря на то что форум только стартовал, на нем уже подписаны десятки контрактов на миллиарды рублей. По прогнозам, скоро эта цифра вырастет до нескольких триллионов.

«Одна из главных мыслей форума в том, что вкладывать деньги в Дальний Восток выгодно. Доступ к морю и обширная сырьевая база - это основные факторы инвестиционной привлекательности. Например, расходы государства на создание особых экономических зон уже окупились. На территориях опережающего развития в свободном порте заработали свыше 400 новых предприятий», - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Самая яркая часть форума - «Улицы Дальнего Востока». На набережной острова Русский регионы рассказывают о своих сильных сторонах, культурном наследии и достижениях.

Впервые в рамках Восточного экономического форума пройдет Молодежный ВЭФ. Кроме того, запланирована международная конференция АТЭС по высшему образованию. Ключевым же мероприятием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, которое запланировано на завтра.