Переводчик Горбачева раскрыл роль Пауэлла в заключении договора о РСМД

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, который умер в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, был умелым конструктивным переговорщиком. Об этом «Звезде» сообщил руководитель службы международных связей Гобачев-фонда Павел Палажченко, который принимал участие в качестве переводчика в переговорах с участием Пауэлла.

Палажченко подчеркнул, что именно благодаря роли бывшего госсекретаря США советской и американской сторонам удалось прийти к компромиссным решениям и в итоге заключить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Человек крайне компетентный, умелый переговорщик, конструктивный. Во многом благодаря его роли, его участию удалось прийти к компромиссным решениям по договору о ракетах средней дальности, который 30 лет служил и нам, и американцам. Хорошо служил», - указал представитель Гобачев-фонда.

Палажченко назвал пятном на репутации Пауэлла его участие на заседании Совбеза ООН в 2003 году, после чего США вторглись в Ирак.

«К сожалению, пятном на его репутации было участие в заседании Совета Безопасности, где он пытался доказать, что Ирак владеет химическим и биологическим оружием. Он после этого признал несправедливость этих обвинений и сам говорил, что это пятно в его биографии», - указал Палажченко.

Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом бывший американский дипломат был полностью вакцинирован.

Договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, предписывал уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 000-5 500 км) и меньшей (от 500 до 1 000 км) дальности. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года и просуществовал до 2 августа 2019 года.