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В Генштабе ВС Ирана заявили, что Москва и Тегеран имеют потенциал расширения двусторонних связей

Андрей Аркадьев
17:11 18.10.2021
Дополнительным импульсом к расширению сотрудничества между странами могут послужить крепнущие связи Вооруженных сил Ирана и России, сказал начальник Генштаба ВС Ирана.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Иран и Россия имеют потенциал расширения двусторонних связей, этому могут способствовать отношения, налаженные между военными ведомствами двух стран, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

«В последние годы наше двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется. Однако у нас есть возможности для еще большего расширения наших отношений», - сказал Багери в ходе переговоров с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым в понедельник.

По его словам, дополнительным импульсом к расширению сотрудничества между Москвой и Тегераном могут послужить крепнущие связи Вооруженных сил Ирана и России.

Примером плодотворных двусторонних отношений военачальник назвал сотрудничество его страны с РФ на сирийском треке в борьбе с международным терроризмом.

«Мы уже более десяти лет сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Особенно в Сирии. И мы также поддерживаем друг друга и советуемся относительно разных вопросов, возникающих в том числе в регионе и мире», - сказал Багери.

Он отметил, что между Ираном и Россией подписаны и выполняются несколько договоров как на уровне президентов, так и на уровне правительств.

«Это лишний раз подчеркивает то высокое значение, которое придается этим отношениям в наших странах», - заявил начальник иранского Генштаба.

Военачальник поблагодарил российскую сторону за приглашение приехать в Россию и за то, что группа иранских кораблей впервые была принята в Санкт-Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.

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