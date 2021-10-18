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В московском транспорте будут штрафовать за спущенную маску

Майя Мусиенко
16:31 18.10.2021
Защитное средство, спущенное на подбородок, грозит москвичам штрафом в пять тысяч рублей.
В московском транспорте будут штрафовать за спущенную маску
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Маска, которая не закрывает органы дыхания, приравнивается к ее полному отсутствию, поскольку не выполняет свою защитную функцию. С таким заявлением в понедельник выступил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В метро почти все пассажиры заходят в масках, но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – рассказал он РИА Новостям.

В настоящий момент в метро и наземном транспорте столицы усилили контроль за соблюдением масочного режима. Штраф за неправильно надетую или отсутствующую маску составляет пять тысяч рублей. Число контролеров было увеличено на 50%. Сейчас они работают не только на входе в метро, но и в вагонах. Такие меры были приняты в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве.

Ранее сообщалось, что, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявили 34 325 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. По количеству заболевших лидирует Москва, где было установлено 6 823 новых случая заражения коронавирусом.

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