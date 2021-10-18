Найдена дешевая и экологичная альтернатива авиатопливу из нефти

Brassica carinata, или горчица абиссинская, может стать источником топлива для реактивных двигателей. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии, США. По мнению исследователей, топливо из несъедобной семенной культуры будет не только дешевле нынешнего авиационного топлива на основе нефти, но и намного экологичнее. Об этом пишет Uga Today.

Применение растительного топлива сократит выбросы углекислого газа до 68%, убеждены ученые. Разница в цене также существенная: авиационное топливо на нефтяной основе стоит около 50 центов за литр, устойчивое авиационное топливо (SAF) из горчицы - от 12 центов до 1,28 доллара за литр.

Согласно данным Института исследований окружающей среды и энергетики, на авиационную промышленность приходится 2,4% от всех выбросов СО2 в мире.

Американские исследователи призывают вводить определенные экономические стимулы для стимулирования производства SAF.