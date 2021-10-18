Директор школы под Пермью объяснила, как удалось обезвредить вооруженного ученика

Директор сарсинской школы Галина Зайцева заявила, что уговорить подростка отдать ружье удалось благодаря тому, что педагогический состав знал ученика и как найти к нему подход.

«К счастью, все обошлось. Школа у нас и поселок небольшой, поэтому всех детей учительский коллектив знает. Думаю, что благодаря этому и работе коллектива получилось найти подход к ребенку, поговорить с ним и договориться с ним о том, чтобы он отдал оружие», - сказала она.

Кроме того, по словам Зайцевой, мальчик никогда не вызывал подозрений, был спокойным и хорошо учился.

По информации следователей, утром в понедельник, 18 октября, в Пермском крае 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. По предварительным данным, осколками разбитого стекла был ранен 11-летний ученик.

Были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в школе в поселке Сарс. Началась доследственная проверка по факту покушения на убийство в отношении открывшего огонь подростка.

Впоследствии ученик сарсинской школы, где сегодня произошла стрельба, рассказал «Звезде», как спасся от вооруженного подростка. По словам Артема Зейца, на него, еще одного школьника и учительницу было направлено оружие.