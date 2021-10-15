Размер маткапитала пересмотрят с учетом фактической инфляции

Размер материнского капитала на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Евразийского женского форума, передает РИА Новости.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», - сказал Котяков.

Также министр отметил, что 18 октября состоится заседание с комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике. На встрече обсудят график формирования проекта об изменениях в законе о маткапитале. Котяков пояснил, что данные по фактической инфляции появятся у ведомства в конце года.