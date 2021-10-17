Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик спрогнозировал «погодную лихорадку» в Центральной России

Елизавета Потейчук
21:13 17.10.2021
Евгений Тишковец сообщил, что в начале предстоящей недели в центральные регионы России придет похолодание, но к концу можно ожидать потепления.
Синоптик спрогнозировал «погодную лихорадку» в Центральной России
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральную Россию с понедельника придет холодный атмосферный фронт. При этом ожидаются дожди и похолодание. Дневная температура в столице понизится до +4...+9 °С, а далее станет ещё холоднее.

«Центральную Россию охватит погодная лихорадка!» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник ожидается дождь со снегом и ночную столбики термометров покажут отметку в -1...+4 °С. В среду придут легкие заморозки и наступит небольшая гололедица. Температура упадет до 0...-5 °С. В четверг воздух прогреется до +7...+12 °С, однако будет наблюдаться усиление ветра до 12—17 м/с. В конце недели потепление усилится, ночью до +5...+10 °С, а днём до +9...+14 °С.

Также сообщается, что атмосферное давление, которое вырастет до 752 мм. рт. ст., резко упадет до 16 единиц. Данное явление именуется как барическая пила и может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Вильфанд рассказал, когда ждать тепло в Москве и области. По его словам, потепление в столицу придет в следующий четверг.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:39 В стране и мире
Видео
Первый в истории космический киноэкипаж приземлился в Москве
16:15 Спорт
Боец Исмаилов заявил о намерении завершить карьеру
15:39 В стране и мире
Видео
Пострадавшая ассистентка из цирка в Орле рассказала о самочувствии после нападении медведя
11:34 В стране и мире
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
13:59 В стране и мире
В посольстве РФ отреагировали на гибель четырех россиян в Албании
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.