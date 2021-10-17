Синоптик спрогнозировал «погодную лихорадку» в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральную Россию с понедельника придет холодный атмосферный фронт. При этом ожидаются дожди и похолодание. Дневная температура в столице понизится до +4...+9 °С, а далее станет ещё холоднее.

«Центральную Россию охватит погодная лихорадка!» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник ожидается дождь со снегом и ночную столбики термометров покажут отметку в -1...+4 °С. В среду придут легкие заморозки и наступит небольшая гололедица. Температура упадет до 0...-5 °С. В четверг воздух прогреется до +7...+12 °С, однако будет наблюдаться усиление ветра до 12—17 м/с. В конце недели потепление усилится, ночью до +5...+10 °С, а днём до +9...+14 °С.

Также сообщается, что атмосферное давление, которое вырастет до 752 мм. рт. ст., резко упадет до 16 единиц. Данное явление именуется как барическая пила и может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Вильфанд рассказал, когда ждать тепло в Москве и области. По его словам, потепление в столицу придет в следующий четверг.