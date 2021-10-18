В администрации Павлова памятник молодоженам сравнили с лавочкой и урной

Проект скульптурной композиции, установленной в рамках благоустройства набережной в городе Павлово, не согласовывался с жителями, поскольку нет такой обязанности. Об этом рассказал «Звезде» начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального района Андрей Ермолаев.

Он подчеркнул, что скульптура молодоженам представляет собой малую архитектурную форму и не является ни памятником, «ни данью какой-то истории, ни данью какой-то культуре». Композиция, которая была выполнена в виде танцующей пары в сквере на набережной, встает в один ряд с другими объектами для благоустройства территории.

«Он не согласовывался с жителями, поскольку нет такой обязанности в принципе, это малая архитектурная форма, это то же самое, как и лавочка, урна, это из того разряда, скажем. Был предложен некий эскизный проект пары, застывшей в определенных движениях, так скажем, под старину. Бальное платье, фрак у молодого человека, был предложен эскиз, утвержден нами», - пояснил Ермолаев.

Появление композиции в городе Павлово вызвало неоднозначные отзывы со стороны местных жителей. Люди в Сети начали сравнивать его с нововоронежской скульптурой Аленке, которую в декабре прошлого года демонтировали по требованию жителей, а затем продали с аукциона. Некоторые люди назвали застывших в танце молодоженов «уродством». В управлении ЗАГС, в свою очередь, отметили, что с ними проект композиции также не согласовывали.