Привет от Аленки: жителей Павлово напугал новый памятник молодоженам

В Нижегородской области разгорается скандал - крайне неоднозначную реакцию вызвал новый памятник молодоженам, установленный в городе Павлово. Его бурно обсуждают в социальных сетях, сравнивая с нововоронежской скульптурой Аленке, которую в декабре прошлого года демонтировали по требованию жителей, а затем продали с аукциона.

В ЗАГСе, у которого установили памятник молодоженам, говорят, что ничего об этом «украшении» не знают. Сотрудники учреждения отмечают, что скульптурную композицию с ними никто не согласовывал.

Как пояснила глава регионального управления органов записи актов гражданского состояния Ольга Краснова в беседе с РИА Новости, памятник установили в августе в рамках благоустройства городской набережной.

«Это не наша территория, не наш памятник и не наш проект», - подчеркнула она.

В администрации города происходящее пока никак не прокомментировали.