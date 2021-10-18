Житель поселка Сарс рассказал об устроившем стрельбу школьнике

Хозяин гаража напротив дома ученика, устроившего стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермской области, рассказал «Звезде» о подростке. По словам Сергея Морозова, он был спокойным, уравновешенным, помогал родителям по хозяйству.

«Хороший парень. Я не видел, чтобы какие-то драки там были или еще что-то. Родителям помогал, по огороду убирался. Семья хорошая. Нормальный, уравновешенный парень. Ничего плохого за ним не замечал. У меня в голове не укладывается, что могло случиться такое... Я даже не знал, что у них ружье есть», - сказал житель поселка.

По информации следователей, утром в понедельник, 18 октября, 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. По предварительным данным, осколками разбитого стекла был ранен 11-летний ученик.

Были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в школе в поселке Сарс. Доследственная проверка по факту покушения на убийство также начата в отношении открывшего огонь подростка.

Ранее СМИ раскрыли подробности инцидента в школе. По их данным, подросток намеревался расправиться с девочкой, которая его обижала. Ружье, предварительно, школьник похитил у своего отца.