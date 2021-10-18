Ученые назвали лучшую диету для профилактики болезней сердца

Продукты с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и в целом продлевают жизнь. В этом уверены ученые из Ирана, которые совместно с коллегами из Канады и Норвегии опубликовали соответствующий доклад.

Альфа-линоленовая кислота - это полиненасыщенная жирная кислота группы Омега-3. В больших количествах она содержится в орехах, сое и растительных маслах. В основе научной работы, результаты которой изложены в статье для The BMJ, анализ исследований, посвященных возможной взаимосвязи альфа-линоленовой кислоты и риска смерти. С 1991 по 2021 годы в таких экспериментах приняли участие почти 1,2 миллиона человек, из которых умерли без малого 200 тысяч человек.

Исследования подтвердили, что богатая альфа-линоленовой кислотой диета способствует снижению риска смерти от заболеваний сердца и сосудов на десять процентов. Однако, подобная диета несколько увеличивает риски умереть от онкологических заболеваний, добавляют ученые. Впрочем, причинно-следственные связи еще предстоит установить, отметили они.