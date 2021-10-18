В России смягчили коронавирусные запреты для въезда в страну

«Антиковидный» запрет на въезд в Россию членов семей иностранных граждан, постоянно проживающих в нашей стране, больше не действует. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ.

Речь идет о супругах, родителях, детях, родных братьях и сестрах, дедушках, бабушках, внуках, усыновителях, усыновленных, опекунах и попечителях. Их въезд на территорию РФ возможен при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства с гражданами, имеющими вид на жительство в России.

Если между страной родственника и РФ действует визовый режим, путешественнику следует оформить приглашение, уточнили дипломаты.

До снятия ограничений возможность въехать в страну имели только члены семей российских граждан.