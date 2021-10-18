Пострадавшая от нападения медведя орловская циркачка объяснила поведение зверя наглостью
Пострадавшая от нападения медведя ассистентка дрессировщика Лия Римова объяснила поведение зверя наглостью. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».
«Произошла небольшая наглость со стороны мишки. Он решил залезть в карманчик за прикормом. Соответственно, у него большая весовая категория, и он меня завалил. Причин может быть много. У нас есть, конечно, предположение, но это пока только в теории», - сказала она.
По словам девушки, на данный момент все стабилизировалось. Римова подчеркнула, что у нее прекрасные отношения с медведем.
«Ничего как будто не произошло», - уточнила циркачка.
Также девушка, которая, к слову, находится в положении, рассказала о характере травм, полученных в результате нападения.
«Конечно, это выглядит со стороны немножко страшно, но на самом деле у меня всего лишь две царапины в области предплечья, которые никакой угрозы не несут. Ни ушибов, ничего нет. Конечно, я сходила к врачу, проверилась, так как я все-таки в положении», - сообщила она.
Ассистентка дрессировщика добавила, что для зрителей абсолютно никакой угрозы не было.
Инцидент произошел накануне в Орле. Разъяренный медведь напал на беременную дрессировщицу. На кадрах из соцсетей видно, как ассистентка подходит к зверю, который поначалу ведет себя спокойно, затем он внезапно нападает на нее и валит на землю.