Медведь напал на ассистентку дрессировщика в орловском цирке
Как передает местные СМИ, предположительно, пострадавшая дрессировщица беременна, ее госпитализировали.
© Видео: Максим Семионичев, Екатерина Хромова, Мария Масалова, ВК © Фото: Максим Семионичев, Екатерина Хромова, Мария Масалова, ВК
В Орле разъяренный медведь напал в цирке на беременную дрессировщицу. Видео опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, как ассистентка дрессировщика подходит к медведю, который поначалу ведет себя спокойно. Затем он внезапно нападает на нее и валит на землю.
Как передает местные СМИ, предположительно, пострадавшая дрессировщица беременна, ее госпитализировали. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее в Кемеровской области во время циркового представления медведь набросился на дрессировщиков. Артисты в результате атаки хищника не пострадали. О дальнейшей судьбе животного пока неизвестно.