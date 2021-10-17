Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведь напал на ассистентку дрессировщика в орловском цирке

Кира Карон
13:32 17.10.2021
Как передает местные СМИ, предположительно, пострадавшая дрессировщица беременна, ее госпитализировали.
© Видео: Максим Семионичев, Екатерина Хромова, Мария Масалова, ВК © Фото: Максим Семионичев, Екатерина Хромова, Мария Масалова, ВК
Читайте нас на:

В Орле разъяренный медведь напал в цирке на беременную дрессировщицу. Видео опубликовано очевидцами в Сети. 

На кадрах видно, как ассистентка дрессировщика подходит к медведю, который поначалу ведет себя спокойно. Затем он внезапно нападает на нее и валит на землю.

Как передает местные СМИ, предположительно, пострадавшая дрессировщица беременна, ее госпитализировали. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в Кемеровской области во время циркового представления медведь набросился на дрессировщиков. Артисты в результате атаки хищника не пострадали. О дальнейшей судьбе животного пока неизвестно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 Спорт
Видео
Боец против блогера: Тарасов о поединке Минеева и Исмаилова
11:34 В стране и мире
Новые правила вывоза детей за границу вступили в силу
10:05 ОПК
Видео
Запереть и десантировать: механизм кормовой сходни БДК «Петр Моргунов» показали на видео
09:29 В стране и мире
СМИ: гибель четырех туристов в Албании рассматривают как возможное убийство
07:14 В стране и мире
В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.