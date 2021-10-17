Медведь напал на ассистентку дрессировщика в орловском цирке

В Орле разъяренный медведь напал в цирке на беременную дрессировщицу. Видео опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, как ассистентка дрессировщика подходит к медведю, который поначалу ведет себя спокойно. Затем он внезапно нападает на нее и валит на землю.

Как передает местные СМИ, предположительно, пострадавшая дрессировщица беременна, ее госпитализировали. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в Кемеровской области во время циркового представления медведь набросился на дрессировщиков. Артисты в результате атаки хищника не пострадали. О дальнейшей судьбе животного пока неизвестно.