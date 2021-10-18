В тепле и комфорте: военнослужащие ТОФ отмечают новоселье во Владивостоке

Во Владивостоке 190 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир. Новоселы обживают многоэтажный дом в микрорайоне «Снеговая Падь», где возводят более 30 тысяч квадратных метров служебного жилья.

Семьи связистов, военврачей, моряков и летчиков Владивостокского гарнизона могут сразу обживаться: просторные светлые квартиры сдаются с полной отделкой и готовы принять новых хозяев.

Ранее военнослужащие получили новые служебные квартиры на Камчатке в городе Вилючинске.