Армия В окружении хвойных сопок и океанской бухты: военнослужащие МО РФ получили новые служебные квартиры на Камчатке Алена Миронова Военно-строительный комплекс Минобороны России возвел пятиэтажный дом с использованием последних технологий, а также с учетом сейсмических и климатических особенностей региона. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир состоялась в городе Вилючинск Камчатского края. Пятиэтажный дом возвел Военно-строительный комплекс Минобороны России с использованием последних технологий, а также с учетом сейсмических и климатических особенностей региона. С новосельем военнослужащих и их семьи поздравили Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, начальник филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валентина Юрчик, врио начальника Петропавловск-Камчатского отдела строительства специальных объектов РУЗКС ВВО Андрей Дробышев, руководитель проекта ФГУП «ГВСУ по специальным проектам» Анатолий Нагнибеда, вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич и глава города Вилючинск Сергей Потапов. Валентина Юрчик обратилась к новоселам от лица Учреждения и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России. «Наше учреждение будет отвечать за оперативное управление и эксплуатацию дома. Для вашего удобства созданы электронные сервисы, благодаря ним вы сможете в один клик обратиться в Росжилкомплекс для решения жилищно-бытовых вопросов. Для нас важно, чтобы проживание в служебном фонде было комфортным, а бытовые проблемы не отвлекали от несения службы», - отметила Валентина Юрчик. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами со средними площадями 36, 56 и 75 квадратных метров, соответственно. Они предоставляются военнослужащим с чистовой отделкой, полной меблировкой: кухонными гарнитурами, обеденными и письменными столами, шкафами, мебелью для детских комнат и прихожих, индивидуальными приборами учета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика