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В окружении хвойных сопок и океанской бухты: военнослужащие МО РФ получили новые служебные квартиры на Камчатке

Алена Миронова
11:03 18.09.2021
Военно-строительный комплекс Минобороны России возвел пятиэтажный дом с использованием последних технологий, а также с учетом сейсмических и климатических особенностей региона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир состоялась в городе Вилючинск Камчатского края.

Пятиэтажный дом возвел Военно-строительный комплекс Минобороны России с использованием последних технологий, а также с учетом сейсмических и климатических особенностей региона.

С новосельем военнослужащих и их семьи поздравили Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, начальник филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валентина Юрчик, врио начальника Петропавловск-Камчатского отдела строительства специальных объектов РУЗКС ВВО Андрей Дробышев, руководитель проекта ФГУП «ГВСУ по специальным проектам» Анатолий Нагнибеда, вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич и глава города Вилючинск Сергей Потапов.

Валентина Юрчик обратилась к новоселам от лица Учреждения и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России.

«Наше учреждение будет отвечать за оперативное управление и эксплуатацию дома. Для вашего удобства созданы электронные сервисы, благодаря ним вы сможете в один клик обратиться в Росжилкомплекс для решения жилищно-бытовых вопросов. Для нас важно, чтобы проживание в служебном фонде было комфортным, а бытовые проблемы не отвлекали от несения службы», - отметила Валентина Юрчик.

Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами со средними площадями 36, 56 и 75 квадратных метров, соответственно. Они предоставляются военнослужащим с чистовой отделкой, полной меблировкой: кухонными гарнитурами, обеденными и письменными столами, шкафами, мебелью для детских комнат и прихожих, индивидуальными приборами учета.

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