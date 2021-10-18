Российская гимнастка Крамаренко выиграла четыре золота на Гран-при в Марбелье

Российская спортсменка Лала Крамаренко выиграла четыре золотые медали и одну серебряную на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье.

Крамаренко накануне стала победительницей в индивидуальном многоборье, набрав 102,850 балла. Второе место заняла украинка Виктория Оноприенко (99,800). На третьем месте представительница России Анастасия Симакова (98,400).

Кроме того, Крамаренко взяла золото в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также серебро в упражнениях с булавами. Анастасия Симакова также стала второй в упражнениях с мячом, передает РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира и стал золотым призером соревнований. Схватка проходила в начале октября в весовой категории до 97 кг.