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Российская гимнастка Крамаренко выиграла четыре золота на Гран-при в Марбелье

Виктория Ивашечкина
01:01 18.10.2021
На третьем месте оказалась другая представительница России Анастасия Симакова.
Российская гимнастка Крамаренко выиграла четыре золота на Гран-при в Марбелье
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Российская спортсменка Лала Крамаренко выиграла четыре золотые медали и одну серебряную на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье.

Крамаренко накануне стала победительницей в индивидуальном многоборье, набрав 102,850 балла. Второе место заняла украинка Виктория Оноприенко (99,800). На третьем месте представительница России Анастасия Симакова (98,400).

Кроме того, Крамаренко взяла золото в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также серебро в упражнениях с булавами. Анастасия Симакова также стала второй в упражнениях с мячом, передает РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира и стал золотым призером соревнований. Схватка проходила в начале октября в весовой категории до 97 кг.

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