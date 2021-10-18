Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО является «худшим сценарием». По его словам, при таком варианте развития событий Москве придется принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», - сказал он в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Российская Федерация является сильным государством, которое стремится к партнерству со странами Европейского союза.

«Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга... Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», - заявил Песков.

Напомним, что еще в июне лидеры Североатлантического альянса в ходе саммита в Брюсселе утверждали, что Украина в будущем может стать членом НАТО. Однако сроки возможного вступления страны в организацию озвучены не были. Кроме того, было заявлено о необходимости продолжать реформы.