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Россия с начала года экспортировала вакцин более чем на 700 миллионов долларов

Алена Миронова
10:17 17.10.2021
Каждый месяц летом поставки вакцин за рубеж превышали 100 миллионов долларов.
Россия с начала года экспортировала вакцин более чем на 700 миллионов долларов
© Фото: Lev Vlasov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Россия с начала года продала зарубежным партнерам вакцин более чем на 700 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Так, за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т. вакцин общей стоимостью 713,7 миллионов долларов.

Каждый месяц летом поставки вакцин за рубеж превышали 100 миллионов долларов. А самый максимум был экспортирован в августе - 105,8 т. на сумму 123,8 миллионов долларов.

Ранее появилась информация о том, что Россия может поставить «Спутник V» для пожарных служб в Центральной Америке. 

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