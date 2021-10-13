Россия может поставить «Спутник V» для пожарных служб в Центральной Америке

Кабмин РФ рассматривает вопрос о поставках вакцины «Спутник V» для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«На рассмотрении правительства РФ находится поступившее в Совфед ваше обращение о выделении на безвозмездной основе шести тысяч доз вакцины "Спутник V" для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН», - заявила Матвиенко в ходе встречи с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес.

Матвиенко также подчеркнула, что ранее была реализована инициатива о поставке 10 тысяч тестов на COVID-19, дополнительно по линии ЦАИС были доставлены тесты для 18 тысяч исследований.

Ранее в ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания вакцины «Спутник V». Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек.