«Роскосмос» сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося киноэкипажа в орбиты
На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов».
© Фото: Роскосмос
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно приземлился на Землю. Самочувствие вернувшегося с орбиты «киноэкипажа» хорошее. Об этом рассказали в Роскосмосе.
Напомним, что члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.