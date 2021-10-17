«Роскосмос» сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося киноэкипажа в орбиты

Российский ​пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно приземлился на Землю. Самочувствие вернувшегося с орбиты «киноэкипажа» хорошее. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Напомним, что члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.